بمساعدة صينية.. إثيوبيا تطلق أول قمر صناعي إلى الفضاء

نشر الجمعة ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بمساعدة صينية، أطلقت إثيوبيا أول قمر صناعي إلى الفضاء، الجمعة.

ونشرت هيئة الإذاعة والبث الإثيوبية لقطات مصورة لإطلاق القمر من مركز الأقمار الصناعية في مدينة شينتشو بمقاطعة شانشي بالصين، في حين شهد اللحظة مسؤولون ومواطنون إثيوبيون من مركز إنتوتو للأبحاث يقع شمالي العاصمة أديس أبابا.

#etv ኢትዮጵያ ኢቲ አር ኤስ ኤስ ዋን የተባለች የመሬት ምልከታ ሳተላይት አመጠቀች፡፡ Posted by Ethiopian Broadcasting Corporation on Friday, December 20, 2019

وتعتزم إثيوبيا استخدام قمرها الأول للاستشعار عن بُعد (وزنه 70 كيلوغرام) في عمليات الرصد الزراعي والمناخي والبيئي والتعدين. ويحلق القمر الإثيوبي على ارتفاع 700 كيلومتر من سطح الأرض.

وبلغت تكلفة القمر الصناعي، 8 ملايين دولار، فيما تحملت الصين حوالي 6 ملايين دولار من سعر الكبسولة، حسب تصريحات لمسؤولين بمعهد علوم وتكنولوجيا الفضاء الإثيوبي بجامعة أديس أبابا.

ورُغم إطلاقه من الصين، فإن مركز القيادة والتحكم بالقمر يقع في مرصد إنتوتو الإثيوبي، وهو جزء من المعهد الإثيوبي للعلوم وتكنولوجيا الفضاء.

وكانت إثيوبيا قد أنشأت المعهد في 2016 للاستفادة من تكنولوجيا الفضاء في أغراض التنمية. وبعد ذلك تم تدشين مرصد فلكي مملوك للقطاع الخاص على تلال منطقة إنتوتو المُطلة على أديس أبابا.