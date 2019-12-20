ترامب يوضح أسباب عدم تقديم العزل لمجلس الشيوخ بعد موافقة النواب

نشر الجمعة ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2019

ترامب على باب المساءلة لعزله.. إليك كل ما يجب أن تعرفه

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الضجة والتكهنات التي أثارتها نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب بعد إعلان أنها ستنتظر قبل تقديم مادتي عزل الرئيس الأمريكي إلى مجلس الشيوخ بعد تصويت مجلس النواب لصالحهما.

وقال ترامب في تغريدة على صفحته بتويتر: "السب وراء عدم رغبة الديمقراطيين بتقديم فقرتي العزل إلى مجلس الشيوخ هو أنهم لا يريدون للسياسي الفاسد آدم شيف لتقديم شهادته تحت القسم ولا يريدون شهادة الواشي والواشي الثاني المفقود والمخبر وبايدن".

وأضاف ترامب في تغريدة منفصلة: "النواب الديمقراطيون لم يتمكنوا من الحصول على صوت جمهوري واحد في حيلة العزل، الجمهوريون لم يسبق لهم الاتحاد هكذا، قضية الديمقراطيين سيئة للغاية لدرجة أنهم لا يريدون الذهاب بها للمحاكمة."

وقالت بيلوسي في تعليق على عدم إرسال فقرتي العزل إلى مجلس الشيوخ: "هذه نيتنا ولكن سنرى ماذا سيحدث هناك (مجلس الشيوخ)" معبرة عن قلقها حيال إجراء محاكمة عادلة للرئيس الأمريكي في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.