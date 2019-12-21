فيديو لحظة مقتل طالب قطري بعد عراك مع شرطي بأمريكا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)--أطلق أحد عناصر شرطة ولاية أريزونا النار على شاب قطري ما أدى الى مقتله، وتقول الشرطة إن الطالب السابق الذي يدعى، محمد أحمد الهاشمي، البالغ من العمر 25 عاما، هاجم الشرطي، هيو غرانت، أثناء دورية لتوقيف السائقين المخمورين.

وأظهر مقطع فيديو الذي التقط من كاميرا مثبته داخل سيارة شرطة تلك الواقعة، حيث بدأ الأمر عندما أطاح الهاشمي بلافتة مرورية، بعدها بدأ بالرقص بشكل غريب وسط الشارع، لكن الأمر تطور وخرج عن السيطرة عندما قام الشاب القطري بركل سيارة الشرطة، حيث ترجل الضابط غرانت ليقوم الهاشمي بمهاجمته بعنف.

واستمر العراك الجسدي والصراخ لفترة، بعد ذلك أكدت الشرطة أن الهاشمي قام بضرب الشرطي غرانت على رأسه بمسدس صعق كان مع الأخير، عندها قام غرانت بإطلاق الرصاصات القاتلة.

وتقول شاهدة عيان إنها "سمعت صوت اثنتين إلى ثلاث طلقات"، مضيفة إنها شعرت بالرعب عندما شاهدت الحادث أمام عينيها.

من جهتها أكدت جامعة ولاية أريزونا أن الهاشمي كان طالباً سابقاً من قطر، في حين قالت الشرطة أن الشاب تلقى عدة انذارات سابقة، منها تحذير يتعلق بالتعدي على ممتلكات الغير بعد تسببه باضطراب في المركز الإسلامي في الساعة 4:30 صباحاً، وفي وقت لاحق ذلك اليوم، عاد وانتهك ذلك التحذير وتم اعتقاله.