انتحار زوج أميرة نرويجية سابق في عيد الميلاد.. والعائلة الملكية تعلق

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أعلن غاير هاكونسند، المتحدث باسم عائلة الكاتب اري بين، الزوج السابق للأميرة النرويجية، مارثا لويس، أنه توفي منتحرا نهار عيد الميلاد.

صورة أرشيفية للأميرة مارثا وزوجها اري

وقال هاكونسند في بيان باسم العائلة: "ببالغ الحزن في قلوبنا، يعلن أكثر المقربين من عائلة بين أنه (اري بين) قتل نفسه، نطلب احترام خصوصيتنا في الأوقات المقبلة".

ملك وملكة النرويج، قالا في بيان، الأربعاء: "اري كان جزءا مهما من عائلتنا على مدى سنوات عديدة، ونحمل ذكريات دافئة عنه، ونحن ممتنون لأننا عرفناه وحزينون لأن أحفادنا فقدوا والدهم المحبوب، ونعزي والديه وأشقائه الذين خسروا ابنهم وشقيقهم".