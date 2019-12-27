تحطم طائرة على متنها 95 راكبا بعد اصطدامها بمبنى في كازاخستان

نشر الجمعة ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2019

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أعلن مطار ألماتي في كازاخستان، الجمعة، تحطم طائرة ركاب اصطدمت بمبنى مكون من طابقين وعلى متنها 95 راكبا بالإضافة إلى 5 من أفراد الطاقم.

وأوضح مطار ألماتي في بيان أن الطائرة فقدت ارتفاعها بعد الإقلاع واخترقت حاجزا اسمنتيا قبل الاصطدام في المبنى، لافتا إلى أن الطائرة كانت في رحلة بين منطقتي ألماتا ونور سلطان.

وقتل في الحادث الذي وقع الساعة 7:22 صباح الجمعة بالتوقيت المحلي، ما لا يقل عن 7 أشخاص وفقا لتقارير أولية.

الطائرة المنكوبة تابعة لخطوط "بيك اير" الكازخستانية وفقا لمطار ألماتي الذي لفت إلى أن التحقيقات جارية للوقوف على الأسباب.