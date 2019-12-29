شاهد عيان يصف شكل منفذ هجوم الطعن في منزل الحاخام بنيويورك

نشر الأحد ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2019

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—وصف ارون كوهن، أحد شهود العيان على عملية الطعن في منزل حاخام في نيويورك، إن المنفذ "رجل أسود طويل" لافتا إلى أن الشرطة تمكنت من القبض عليه.

وأضاف كوهن في تصريحات صحفية أنه شاهد منفذ الهجوم قادما إلى منزل الحاخام وسحب سكينا طويلة من حقيبة، واصفا حجم السكين بأنها "أشبه بعصا مكنسة"، لافتا إلى وجود نحو 100 شخص داخل منزل الحاخام الذي كان يضيء شمعة في اليوم السابع لعيد حانوكا.

من جهتها نقلت هيئة الإذاعة الإسرائيلية على لسان قنصل إسرائيل في نيويورك، داني ديان، قوله إن "خلفية الحادث تبدو واضحة ولكنه من السابق لأوانه الجزم ان ما حدث يعد جريمة كراهية".

وأضاف: "أن تسعة اعتداءات استهدفت مواطنين يهود قد وقعت اثناء عيد الانوار"، وأضاف ان "شوارع بروكلين أصبحت غير آمنة للمتزمتين دينيا من اليهود".