واشنطن، الوالايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت البحرية الأمريكية، الجمعة، أن سفينة حربية روسية "اقتربت بقوة" من مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية، بينما كانت تعمل شمال بحر العرب، الخميس، متجاهلة تحذيرات السفينة الأمريكية، مما زاد من خطر التصادم.



وقال الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية الذي يشرف على العمليات البحرية في الشرق الأوسط في بيان "في يوم الخميس الموافق 9 يناير أثناء القيام بعمليات روتينية في شمال بحر العرب، اقتربت سفينة حربية روسية بقوة من سفينة حربية أمريكية".

وأضاف "لقد أطلقت السفينة الأمريكية 5 انفجارات قصيرة، وهي إشارة بحرية دولية للتنبيه لخطر الاصطدام، وطلب من السفينة الروسية تغيير المسار وفقًا للقواعد الدولية"، مشيرًا إلى أن السفينة الروسية "لم تغير مسارها في بادئ الأمر"، حيث كانت قريبة جدا من السفينة الأمريكية مما زاد من فرص الاصطدام.

وقال مسؤول بالبحرية الأمريكية، إن السفينة "يو إس إس فراغوت" والتي اقتربت منها السفينة الروسية، هي جزء من مجموعة حاملة طائرات "يو إس إس هاري إس ترومان"، حيث تعمل على منع سفن العدو المحتمل من الاقتراب من حاملة الطائرات.

وقال اثنان من مسؤولي الدفاع، إن السفينة الروسية حصلت على مسافة تصل إلى 180 قدم من السفينة الأمريكية، وإن السفينة الروسية كانت تعمل على المراقبة وجمع المعلومات الاستخباراتية، وتحمل اسم "إيفان خورز".

وفي يونيو / حزيران، اتهمت البحرية الأمريكية سفينة حربية روسية بالالتفاف بطريقة غير آمنة من خلال الوصول إلى مسافة 100 قدم من السفينة "يو إس إس تشانيلورزفيل"، مما أجبر السفينة الأمريكية على القيام بمناورة طارئة لتجنب الاصطدام.