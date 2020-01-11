الشرطة الأمريكية تعتقل مواطنًا إيرانيًا كان يحمل سكاكين ومنجل وفأس

فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ألقت الشرطة الأمريكية القبض على مواطن إيراني، الجمعة، عُثر معه عدة سكاكين ومُنجل وفأس، وكمية كبيرة من المال.

وقالت شرطة مدينة بالم بيتش في ولاية فلوريدا الأمريكية، إنها تلقت مكالمة هاتفية، في حوالي التاسعة والنصف صباحًا، عن شخص مشبوه بالقرب من كوبري "فلاجلر بريدج" بالمدينة.

وتواصلت الشرطة الأمريكية مع مسعود يارزيلولة، وخلال تحقيقها تبين أنه مواطن إيراني.

وعُثر معه على منجل، فأس، وسكاكين، و 22 ألف دولار أمريكي. وتم اعتقاله وسيُتهم بحيازة سلاح مخفي، وهي جنحة، حسب الشرطة.

وأثناء التحقيق، تبين للشرطة أنه أوقف سيارة في مطار بالم بيتش. وتقول الشرطة إن وحدة الحرائق والقنابل الحربية تفقدت سيارة في المطار، ومسحت المنطقة.

ومازال الرجل قيد الاحتجاز.

واتصلت CNN بمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، الذي قال: "نحن على علم بهذا الحادث، لكن يجب أن تأتي جميع المعلومات من قسم شرطة بالم بيتش".