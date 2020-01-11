موسكو، روسيا (CNN)-- ردت وزارة الدفاع الروسية على بيان البحرية الأمريكية بشأن حديثها عن اقتراب سفينة حربية روسية بقوة من مع مدمرة أمريكية في بحر العرب.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان إن هذا "لا يتوافق مع الواقع"، واتهمت طاقم سفينة "يو إس إس فراجوت" الأمريكية بالتصرف بشكل "غير مهني".

وأضافت الدفاع الروسية: "كانت مدمرة البحرية الأمريكية، التي كانت على يسار السفينة الحربية الروسية هي التي كانت تتحرك إلى الأمام، تنتهك بشكل صارخ القواعد الدولية لمنع تصادمات السفن في عرض البحر في 9 يناير/كانون الثاني، بعد أن قامت بمناورة لعبور (السفينة الروسية).

وتابعت الوزارة أن "طاقم السفينة الحربية الروسية تصرف بشكل احترافي، وأخذ بالقيام بمناورة حالت دون التصادم مع السفينة الدخيلة".

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كان الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية الذي يشرف على العمليات البحرية في الشرق الأوسط، قال في بيان، الجمعة: "في يوم الخميس ا أثناء القيام بعمليات روتينية في شمال بحر العرب، اقتربت سفينة حربية روسية بقوة من سفينة حربية أمريكية".

وأضاف "لقد أطلقت السفينة الأمريكية 5 انفجارات قصيرة، وهي إشارة بحرية دولية للتنبيه لخطر الاصطدام، وطلب من السفينة الروسية تغيير المسار وفقًا للقواعد الدولية"، مشيرًا إلى أن السفينة الروسية "لم تغير مسارها في بادئ الأمر"، حيث كانت قريبة جدا من السفينة الأمريكية مما زاد من فرص الاصطدام.