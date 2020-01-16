"اغتيال يوسف أحمد ديدات" تقارير متضاربة تثير تفاعلا بتويتر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداولت وسائل إعلام في جنوب أفريقيا تقارير إعلامية عن تعرض يوسف نجل الداعية الإسلامي أحمد ديدات لإطلاق نار خارج محكمة فيرولام بجنوب أفريقيا، الثلاثاء.

ونقلت وكالة IOL الإخبارية في جنوب أفريقيا على لسان الكولونيل ثيمبيكا مبيلي من شرطة كوازولو- ناتال في جنوب أفريقيا، قوله إن يوسف ديدات لا يزال على قيد الحياة بعد نقله إلى المستشفى إثر تعرضه لإطلاق نار استهدف رأسه خارج المحكمة.

وأضاف مبيلي وفقا للتقرير أنه ووفقا لادعاء فإن ديدات "البالغ من العمر 65 عاما وزوجته كانا يسيران صباح الثلاثاء الساعة 8:30 عندما فتح شخص غير معروف النار، جارحا الضحية الذكر في منطقة الرأس"، لافتا إلى أن الضحية نقل إلى المستشفى ومطلق النار "ابتعد من المنطقة إلى جهة غير معلومة".

وتواصلت CNN بالعربية مع شرطة جنوب أفريقيا للحصول على تعليق.

وفي الوقت الذي لا يمكن لشبكتنا التأكد بصورة مستقلة من هذه المعلومات نستعرض لكم أبر ما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: