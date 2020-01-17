الغامض ميخائيل ميشوستين.. من هو رئيس وزراء روسيا الجديد؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— في تحول سياسي كبير تشهده روسيا، وافق مشرعو الكرملين، الخميس، على المنصب الجديد الذي سيتولاه ميخائيل ميشوستين خلفا لديميتري ميدفيدف كرئيس لوزراء روسيا.

ميخائيل ميشوستين

الغامض ميشوستين لم يكن لديه صفحة على ويكيبيدها صباح الأربعاء، أي قبل يوم من توليه منصبه الجديد، وفي اليوم التالي أصبح رئيسا لوزراء روسيا، هو غير معروف في الحياة العامة في روسيا بشكل عام وكان يعبر في السابق عن عدم وجود أي طموحات له في الحياة السياسية.

قبل منصبه الجديد كان ميشوستين يرأس الخدمات الضريبية الفيدرالية في روسيا واكتسب سمعة بأنه تكنوقراطي بارع تمكن من إعادة تشكيل النظام المالي في البلاد بصورة ناجحة.

ولد ميشوستين العام 1966 ودرس علوم هندسة الأنظمة قبل أن ينال شهادتي دكتوراة في الاقتصاد، لديه ثلاثة أطفال ذكور ويحب البيانو والهوكي وهو عضو مشرف بنادي CSKA الروسي للهوكي.

ميشوستين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وكان رئيس الوزراء الروسي، ديميتري ميدفيديف، قد أعلن استقالة حكومته، الأربعاء، لفسح المجال أمام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لإجراء تعديلات دستورية تتضمن توسيع صلاحيات البرلمان ومنحه سلطة اختيار رئيس الحكومة.

وقال ميدفيديف في كلمة متلفزة ظهر فيها مع بوتين: "أبرز فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين عددا من التغييرات الجوهرية في الدستور، تغييرات مؤثرة ليس فقط في عدد مواد الدستور ولكن في ميزان القوى بالكامل والتي تشمل السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية".