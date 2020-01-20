هاري يعرب عن حزنه للتنازل عن الألقاب الملكية: لم يكن هناك خيار آخر

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- في أول تصريحات علنية في أعقاب إعلان تنازل الأمير هاري، دوق ساسكس، وزوجته ميغان ميركل التنازل عن ألقابهما الملكية في بريطانيا، عبر الأمير هاري عن "حزنه الشديد"، مساء الأحد، وقال هاري في كلمة ألقاها في حفل خيري في لندن "المملكة المتحدة هي وطني ومكان أحبه"، "هذا لن يتغير أبدًا".

وأوضح هاري، أن قراره وزوجته بالتنازل عن كافة الألقاب الملكية، جاء "بعد شهور من المحادثات وسنوات من التحديات"، مضيفًا أنه "لم يكن هناك خيار آخر"، وأن القرار لم يتم اتخاذه بسهولة.

وقال دوق ساسكس، مساء الأحد، في حفل عشاء لمؤسسة Sentebale، وهي مؤسسة خيرية أنشأها هاري في 2006، لمساعدة أيتام الإيدز، إنه كان يأمل في الاستمرار في "خدمة الملكة والمؤسسة العسكرية، لكن دون تمويل عام"، مشيرًا إلى أن "ذلك لم يكن ممكنًا"، على حد وصفه.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن الزوجان أنهما سيتراجعان عن أدوارهما كأعضاء بارزين في العائلة المالكة، وسيقسمون وقتهم بين المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية ويعملون على أن يصبحوا مستقلين مالياً.

وبموجب الاتفاق الذي تم الإعلان عنه يوم السبت، فإن هاري وميغان سيدفعان أيضًا 2.4 مليون جنيه إسترليني (حوالي 3 ملايين دولار) من أموال دافعي الضرائب البريطانيين المستخدمة في ترميم منزلهم، وهو Frogmore Cottage في وندسور.

وقال هاري، الأحد، عن مستقبل أسرته: "لقد قبلت هذا، مع العلم أنه لا يغير من أنا أو مدى التزامي"، "لكنني آمل أن يساعدك ذلك على فهم ما وصلت إليه، وأن أعود بعائلتي من كل ما عرفته في حياتي، لأخذ خطوة للأمام نحو ما آمل أن تكون فيه حياة أكثر هدوءًا"، وأضاف "لقد ولدت في هذه الحياة، وإنه لشرف عظيم أن أخدم بلدي والملكة".

وتابع "سأظل دائمًا على أقصى درجات الاحترام لجدتي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأنا ممتن لها بشكل لا يصدق لها وبقية أفراد عائلتي على الدعم الذي أظهروه لميغان وأنا خلال الأشهر القليلة الماضية".