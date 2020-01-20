فريق ترامب القانوني يصف "المساءلة التي قد تؤدي للعزل" بالتمثيلية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – خلال مرافعته، وصف فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، "المساءلة التي قد تؤدي للعزل" بالتمثيلية مادة ومضمونا.

وفي حديث قبيل تقديم المستندات، قال بعض الأشخاص الذين يعملون مع الفريق القانوني للرئيس ترامب إن مستندات المساءلة فشلت في الإشارة إلى أي انتهاك للقانون.

وأشار أولئك الذين يعملون مع الفريق القانوني لترامب، إن التهمة التي وجهها له الكونغرس "طائشة وخطيرة" وتمثل محاولة لقلب فصل السلطات المنصوص عليه في الدستور الأمريكي.

وقال مصدر مضطلع إن المستند الذي سيقدم من قبل الفريق القانوني لترامب، الإثنين، يعكس فرصة الرئيس الأولى لقتل قضية "المساءلة التي قد تؤدي للعزل".

وادعى الفريق القانوني بأن ترامب كان "مبعداً تماما" عن تحقيقات مجلس النواب في "المساءلة التي قد تؤدي لعزله"، ويشرح المستند "فشل المساءلة التي قد تؤدي للعزل" على الصعيدين "القانوني وتقديم الوقائع".

وقدم الفريق القانوني للرئيس دونالد ترامب الاثنين ردا مطولا على الاتهامات المنسوبة إليه، وهي معاينة للقضية التي سيدلي بها في مجلس الشيوخ عندما تبدأ المحاكمة في هذه القضية.