موعد وكيفية النجاة من "نهاية العالم".. علماء يحدثون "ساعة القيامة" غدا

تعرّف إلى جزيرة بطمس اليونانية..حيث بدأت نهاية العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— يعقد عدد من العلماء والخبراء مؤتمرا، الخميس، لتحديث "ساعة القيامة" التي تنبئ بموعد "نهاية العالم" هذا المصطلح الأزلي الذي تطرقت له اليهودية والمسيحية والإسلام في كتبها ومخطوطاتها.

جاء ذلك وفقا لتغريدة على صفحة لمجموعة من علماء الذرة باسم " Bulletin of the Atomic Scientists" والتي أوضحت فيه أن مطلح "نهاية العالم" هو تشبيه مستعار للتعرف على المخاطر التي يجب التطرق لها للنجاة على هذا الكوكب.

بالنسبة للديانة اليهودية، فيؤمن اليهود بنفيهم وتجمعهم في إسرائيل، وأن الموتى سيعاد إحياؤهم لتعيش البشرية في عالم محرر من الذنوب، أما في المسيحية فيذكر الإنجيل أن نهاية العالم ستتزامن مع انكشاف المصائب والحروب وسيُرفع الاتقياء مباشرة إلى الجنة.

بالنسبة للإسلام، فيذكر المسلمون ظهور علامات صغرى وكبرى قبل "قيام الساعة" (نهاية العالم) حيث ينص القرآن أن الله سيقيّم أعمال العباد بعد إنهاء الحياة وإعادة بعثها، والحكم على أعمال العباد.