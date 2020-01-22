دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالزعماء الذين سيحضرون إلى مدينة القدس، لإحياء الذكرى 75 لتحرير معسكر أوشفيتز لاعتقال وإبادة اليهود في بولندا إبان فترة الحرب العالمية الثانية، فيما يعرف باسم اليوم العالمي لذكرى الهولوكوست.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في فيديو، نشره في حسابه على تويتر، الأربعاء، إنه "من المهم أن يتذكروا من أين جئنا، ومن المهم أنهم سيرون إلى أين وصلنا".

ويعد معسكر أوشفيتز من أكبر معسكرات الاعتقال النازية، ويتكون من ثلاث معسكرات رئيسية و45 معسكر فرعي.

وصمم معسكر أوشفيتز، هانيريك هملر وزير داخلية ألمانيا النازية لإبادة اليهود في أوروبا، وتم نقل اليهود بالقطارات في الفترة بين ربيع عام 1942 وخريف عام 1944 إلى غرف الإعدام بالغاز في المعسكر من جميع أرجاء أوروبا الواقعة تحت الاحتلال النازي، حسبما ذكر موقع ويكيبيديا.

وبحسب أوراق محاكمة نورنبيرغ، فإنه تم إعدام نحو 1.1 مليون شخص في هذا المعسكر، يمثل اليهود 90% منهم، بالإضافة إلى 150 ألف بولندي، و 15 ألف من السجناء السوفيت في الحرب، وعشرات الآلاف من الجنسيات الأخرى.

وتم تحرير المعسكر في 27 يناير كانون الثاني 1945، على يد قوات الاتحاد السوفيتي، ويحيى العالم ذكرى هذا المعسكر فيما بات يعرف بـ"اليوم الدولي لذكرى الهولوكوست.