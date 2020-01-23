دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- زار الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد العيسى، معسكر الإبادة الجماعية لليهود في بولندا إبان الحرب العالمية الثانية أوشفيتز، وذلك بالتزامن مع إحياء ذكرى الهولوكوست.

ونشر حساب إسرائيل بالعربية، التاع للخارجية الإسرائيلية، مقطع فيديو للشيخ محمد العيسى سعودي الجنسية، يؤم وفد من رجال الدين المسلمين بمذهبي السنة والشيعة، في الصلاة في معسكر أوشفيتز والذي شهد مقتل 1.1 مليون شخص معظمهم من اليهود.

وكتب الحساب في تغريدة له على تويتر، الخميس، الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي، السعودي محمد العيسى، برفقة وفده، يؤدي الصلاة في ذكرى ضحايا المحرقة خلال زيارته لمعسكر الإبادة أوشفيتز. قتل في هذا المعسكر أكثر من مليون يهودي خلال الهولوكوست".

ويرأس محمد العيسى "وفدًا إسلاميًا رفيع المستوى من علماء العالم الإسلامي من مختلف المذاهب مصحوباً بقيادات دينية من عدد من أتباع الأديان بزيارة إلى موقع الإبادة الجماعية في سربرنتسا في البوسنة والهرسك ومعسكر الإبادة الجماعية في أوشفيتز ببولندا؛ ضمن جولة دولية في عدد من المواقع التي تعرضت للظلم والاضطهاد، وذلك للتأكيد على التنديد بتلك الجرائم البشعة دون استثناء أيٍّ منها"، حسبما نقل الموقع الرسمي لرابطة العالم الإسلامي.

وأكدت الرابطة في موقعها ان الزيارة تأتي لـ"التنديد بكل عمل إجرامي أياً كان مصدره وعلى أي كان ضرره وأثره، وأن هذه هي قيم الإسلام، وسيُعَبِّر عن ذلك جمع غفير من القيادات الإسلامية من كبار العلماء الذين سيقومون بتلك الزيارات، والتأكيد كذلك على أن الموقف الإسلامي لا يحمل سوى قيمه الرفيعة المجردة، ليُعبّر عن عدالة الإسلام مع الجميع وأنه دين رحمة وإنصاف وأنه ضد كل ممارسات الشر وأن هذا الموقف لا يقتصر على داخله الإسلامي فقط، بل يشمل الجميع فعدالة الإسلام ورحمته عامة".

ويعد معسكر أوشفيتز من أكبر معسكرات الاعتقال النازية، ويتكون من ثلاث معسكرات رئيسية و45 معسكر فرعي.

وصمم معسكر أوشفيتز، هانيريك هملر وزير داخلية ألمانيا النازية لإبادة اليهود في أوروبا، وتم نقل اليهود بالقطارات في الفترة بين ربيع عام 1942 وخريف عام 1944 إلى غرف الإعدام بالغاز في المعسكر من جميع أرجاء أوروبا الواقعة تحت الاحتلال النازي، حسبما ذكر موقع ويكيبيديا.

وبحسب أوراق محاكمة نورنبيرغ، فإنه تم إعدام نحو 1.1 مليون شخص في هذا المعسكر، يمثل اليهود 90% منهم، بالإضافة إلى 150 ألف بولندي، و 15 ألف من السجناء السوفيت في الحرب، وعشرات الآلاف من الجنسيات الأخرى.

وتم تحرير المعسكر في 27 يناير كانون الثاني 1945، على يد قوات الاتحاد السوفيتي، ويحيى العالم ذكرى هذا المعسكر فيما بات يعرف بـ"اليوم الدولي لذكرى الهولوكوست.