نشر الجمعة ، 24 يناير / كانون الثاني 2020

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— زار الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، محمد العيسى، معسكر الإبادة الجماعية في بولندا في الذكرى الـ75 للهولوكوست الي وقت خلال الحرب العالمية الثانية.

صورة أرشيفية للعبارة على مدخل المعسكر ألتقطت العام 1965

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا العيسى الذي ترأس وفدا لزيارة المعسكر ومروره تحت بوابة المعسكر الذي كتب أعلى مدخله عبارة "Arbeit Macht Frei" والتي تعني "العمل يجعلك حرا".

ونشرت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية هذه الصورة مؤكدة على معنى العبارة في تغريدة قالت فيها: "صورة الاسلام المتسامح. وفد رابطة العالم الإسلامي برئاسة رجل الدين السعودي يجتاز البوابة الشهيرة التي تحمل عبارة ’العمل يحررك‘".

وأضافت إسرائيل بالعربية أن هذه اللوحة تقع على "بوابة مدخل معسكر الإبادة النازي أوشفيتز الذي قضى فيه أكثر من مليون شخص، معظمهم من اليهود. تشكل هذه اللوحة الحديدية أحد رموز الهولوكوست".