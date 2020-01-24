الصين تحذف فيديو أظهر جُثثًا ملقية في ممر مستشفى في ووهان

حصلت CNN على مقطع فيديو، تم بثه على شبكتي ويبو الصينية وتويتر، الجمعة، أظهر الوضع الحالي داخل مستشفى ووهان للصليب الأحمر.

ولم تتمكن CNN من التحقق من الفيديو بشكل مستقل، لكنها تعتقد أنه حقيقي.

في البداية، تم نشر الفيديو على موقع Weibo في الصين من قبل امرأة، قالت إنها تعمل مُمرضة في مستشفى الصليب الأحمر في ووهان، وهي المدينة التي ظهر فيها المرض، ومنها انتشر إلى مناطق مختلفة في الصين، ودول أخرى حول العالم.

ونشرت الممرضة أيضًا نداءً، تقول فيه للصحفيين: “نحتاج إلى المزيد من موارد العلاج“.

وحاولت شبكة CNN الوصول إلى الممرضة للحصول على مزيد من التفاصيل، لكنها لم تنجح.

يأتي هذا بينما تم سحب الفيديو وإزالته من موقع Weibo من قبل سلطات الرقابة الصينية.

كما أجرت CNN محاولات عدة للوصول إلى مستشفى ووهان للصليب الأحمر للحصول على تعليق.