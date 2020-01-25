أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – عقد الرئيس الصيني شي جن بينغ، اجتماعا مع مسؤولين رفيعي المستوى في الحزب الشيوعي الحاكم لإيجاد طريقة تضمن منع فايروس كورونا من الانتشار والسيطرة عليه، وفقا لوسائل إعلام رسمية صينية.

وأكد بينغ أن الخطوة الأهم لمواجهة هذا الفايروس القاتل تكمن بتقوية وتركيز القيادة على اللجنة المركزية في الحزب، مشيرا إلى أنه يراقب الوضع عن كثب وطالب أعضاء الحكومة على جميع المستويات بوضع حياة وصحة الشعب على رأس الأولويات.

وقال الرئيس الصيني: "الحياة أهم ما في الأمر، فعندما ينتشر وباء يجب أن تلعب القيادة دورها، إن منعه والسيطرة عليه مسؤوليتنا".

وطالب بينغ الحكومة ولجنة الحزب بتنفيذ القرارات والتعليمات التي ستصدرها القيادة المركزية للحزب وتسخير كافة الجهود لمنع انتشار الفايروس.