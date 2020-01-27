واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الادعاءات بأنه أبلغ مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون بأنه يريد تعليق المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، إلى أن يساعد المسؤولون هناك في تحقيقات مع ديمقراطيين بما في ذلك نائب الرئيس السابق جو بايدن ونجله.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت في تقرير لها، الأحد، أن ترامب أبلغ بولتون في أغسطس/ آب الماضي، أنه يريد تجميد المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ما يضفي مزيدا من الضغط على ترامب وسط تحقيقات الكونغرس بشأن عزله. وقالت الصحيفة إن تلك المعلومة وردت في مسودة بخط يد بولتون لكتاب لم يُنشر بعد، فيما أكد مصدر مطلع على المسودة لـCNN صحة ما جاء فيها.

من جانبه، رد ترامب في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، قائلا: "لم أخبر جون بولتون أن المساعدات المقدمة لأوكرانيا مرتبطة بالتحقيقات بشأن الديمقراطيين، بمن فيهم بايدن وابنه. في الواقع، لم يشتك من ذلك في وقت فصله".

وأضاف ترامب: "إذا قال جون بولتون هذا، فإنه فقط لبيع كتاب". وتابع بالقول إن "نصوص مكالماتي مع الرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي هي كل الأدلة اللازمة، بالإضافة إلى حقيقة أن الرئيس زيلينسكي ووزير خارجية أوكرانيا قالا إنه لم يوجد ضغط ولا مشاكل".