وزير الدفاع الأمريكي: الجيش يحقق بحادثة إسقاط الطائرة في أفغانستان

إطلاق سراح “الطالباني الأمريكي" بعد 17 عاما بالسجن.. من هو؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، الإثنين، أن الإدارة الأمريكية على اطلاع على التقارير التي تحدثت عن إسقاط طائرة أمريكية في ولاية غازني في أفغانستان، رافضا الإدلاء بتفاصيل أخرى.

وقال إسبر إن وزارة الدفاع على علم بالتقارير التي تتحدث عن سقوط طائرة أمريكية في أفغانستان، مشيرا إلى أن الجيش الأمريكي يحقق بالحادثة.

ورفض وزير الدفاع الأمريكي توضيح المزيد من التفاصيل قائلا: "هذا كل ما أستطيع إخباره في الوقت الراهن"، مؤكدا أن البنتاغون سيُطلع وسائل الإعلام على التفاصيل فور ورودها.

وكانت قد أعلنت حركة طالبان عن إسقاط طائرة أمريكية، وذكرت أن جميع الضباط الأمريكيين الذين كانوا على متنها قتلوا في هذه الحادثة.