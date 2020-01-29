الصين: لدينا قرابة 6 آلاف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منها 132 حالة وفاة

هونغ كونغ (CNN)-- قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد وصل، يوم الأربعاء، إلى 5.974، منها 132 حالة وفاة.

وارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس بمقدار 1.459 حالة يوم الثلاثاء. وكان هناك 25 حالة وفاة في مقاطعة هوبي (وسط البلاد)، إضافة إلى حالة أخرى في مقاطعة هنان.

وأضافت اللجنة الوطنية أن منطقة التبت أبلغت عن أول حالة إصابة بالفيروس.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، الوضع بأنه خطير، مُعتبرًا أن بلاده تخوض معركة مع فيروس كورونا، الذي وصفه بأنه "شيطان".

وإلى جانب الصين، يهدد الوباء دولا عدة كانت قد أبلغت عن اكتشافها حالات إصابة، أبرز الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، ألمانيا، سنغافورة، تايلاند، فيما سعى بعضها إلى إجلاء رعاياه من مدينة ووهان الصينية، عاصمة مقاطعة هوبي، التي ظهر فيها الفيروس وتحظى بالعدد الأكبر في عدد الإصابات.