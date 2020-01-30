ابنه بيل غيتس ستتزوج المصري نايل نصار
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وافقت جينيفر ابنة الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة ميكروسوفت، بيل غيتس، على طلب الزواج الذي تقدم به الفارس المصري، نايل نصار.
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SHE SAID YES!! 💍 I’m feeling like the luckiest (and happiest) man in the world right about now. Jenn, you are everything I could have possibly imagined..and so much more. I can’t wait to keep growing together through this journey called life, and I simply can’t imagine mine without you anymore. Love you more than you can possibly imagine, and thank you for making every single day feel like a dream to me. Here’s to forever! 😘❤️
جاء ذلك في تدوينتين نشرهما كل من نايل وجينيفر على صفحتهما الرسمية بموقع مشاركة الصور، انستغرام، حيث قال نايل في تعليق على صورة جمعتهما: "قالت نعم، اشعر وكأنني الأكثر حظا وأسعد رجل في العالم الآن.. جين، أنت كل شيء كان يمكنني تخيله وأكثر من ذلك بكثير.."
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Nayel Nassar, you are one of a kind. Absolutely swept me off my feet this past weekend, surprising me in the most meaningful location over one of our many shared passions. I can’t wait to spend the rest of our lives learning, growing, laughing and loving together. Yes a million times over. 💍 AHHH!!!
وتابع نايل قائلا: "لا أستطيع الانتظار لنكبر سوية في هذه الرحلة التي تسمى الحياة، وببساطة لا استطيع تخيل (حياتي) بدونك بعد الآن.. أحبك أكثر مما يمكنك تخيله.. وشكرا لك على جعل كل يوم أشبه بالحلم بالنسبة لي.."
من جهتها ردت جينيفر على صفحتها قائلة: "نايل نصار، أنت فريد، وسحرتني خلال نهاية الأسبوع الماضي، وفاجأتني في أكثر المناطق تعبيرا.. لا أستطيع الانتظار لقضاء باقي حياتنا نتعلم ونكبر ونضحك ونحب معا، نعم مليون مرة.."