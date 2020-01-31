أول تعليق من ابنة بيل غيتس بعد إعلان الزواج من المصري نايل نصار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار إعلان جينيفر ابنة الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، قبول عرض الزواج الذي تقدم به الفارس المصري نايل نصار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

صورة نشرتها جينيفر مع نصار في عيد ميلاده

وفي أول تعليق بعد يوم من إعلانها الارتباط بنايل نصار، قالت جينيفر على صفحتها بإنستغرام: "شكرا لكم جميعا على كل رسائل التهاني الجميلة على انستغرام وفيسبوك والرسائل النصية والبريد الإلكتروني- نحن متحمسان وممتنان لكل تهانيكم.. أعدكم بالرد لاحقا حيث الآن نحن نخوض منافسات وأنا لدي امتحانان بنهاية الأسبوع، وعليه سنتأخر بالرد، مجددا شكرا لكم".

صورة نشرتها جينيفر مع نصار بتعليق قالت من ضمنه ممازحة "معجبة بك قليلا"

وكان نايل قد قال في تعليق معلنا طلب يد جينيفر: "قالت نعم، اشعر وكأنني الأكثر حظا وأسعد رجل في العالم الآن.. جين، أنت كل شيء كان يمكنني تخيله وأكثر من ذلك بكثير.."

صورة نشرتها جينيفر من نصار بتعليق "سعيدة جدا على قضاء عيد الشكر معك والعائلة"

وتابع نايل قائلا: "لا أستطيع الانتظار لنكبر سوية في هذه الرحلة التي تسمى الحياة، وببساطة لا أستطيع تخيل (حياتي) بدونك بعد الآن.. أحبك أكثر مما يمكنك تخيله.. وشكرا لك على جعل كل يوم أشبه بالحلم بالنسبة لي.."

الرسالة التي نشرتها جينيفر بعد انهمار رسائل التهاني

من جهتها ردت جينيفر على صفحتها قائلة: "نايل نصار، أنت فريد، وسحرتني خلال نهاية الأسبوع الماضي، وفاجأتني في أكثر المناطق تعبيرا.. لا أستطيع الانتظار لقضاء باقي حياتنا نتعلم ونكبر ونضحك ونحب معا، نعم مليون مرة.."