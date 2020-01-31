أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت مصادر مُطلعة إنه من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس دونالد ترامب، الجمعة، توسيع قيود الحظر المفروض على السفر، التي بموجبها يمنع دخول مواطني عدة دول إلى الولايات المتحدة.

وتعد قيود حظر السفر واحدة من سياسات ترامب، التي تعرضت لانتقادات باعتبارها محاولة لحظر دخول المسلمين الولايات المتحدة.

ويأتي التكرار الأخير بعد ثلاث سنوات من توقيع ترامب قراره الأول لحظر السفر، الذي تسبب في فوضى في المطارات الأمريكية.

وسيشمل الحظر المُحدث 6 دول جديدة، وفقًا لمصدر مُطلع على التعديلات المرتقبة، التي أثارت بالفعل جدلاً حول استهدافها المتوقع لعدد من البلدان الأفريقية.

بينما تقول إدارة ترامب إن حظر السفر يعد أمرًا حيويًا للأمن القومي الأمريكي، ويضمن امتثال الدول للتدابير الأمنية، إلا أن منتقدو هذا القرار يرونها محاولة لتقييد دخول المسلمين إلى البلاد.