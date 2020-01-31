فيديو تمزيق علم تركيا في البرلمان الأوروبي.. وأنقرة ترد

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر قيام عضو يوناني في البرلمان الأوروبي بتمزيق العلم التركي خلال جلسة كانت تناقش موضوع الهجرة.

وتداولت عدد من وسائل الإعلام الأوروبية مقطع الفيديو، ومنها صحيفة "غريك سيتي تايمز" اليونانية قائلة إن العضو الذي قام بتمزيق العلم يدعى يوانيس لاغوس، وأن الحادثة وقعت خلال اجتماع بمقره البرلمان في بروكسل.

من جهته رد مولود جاويش أوغلون وزير الخارجية التركي بتغريدة على صفحته بتويتر، قال فيها: "هذه العقول العنصرية تعلم تماما كيف نكسر الأيدي التي تمتد إلى علمنا المجيد.. ليعلم أطفال أوروبا المدللون والعنصريون حدودهم. على أوروبا أن توقف معاداة الإسلام والعنصرية".

وأضاف أوغلو: "لا ينبغي على أحد الشك بأن علمنا سيبقى مرفرفا بفخر للأبد"، مؤكدا على أن بلاده "تتوقع من البرلمان الأوروبي اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد هذا المهرج".