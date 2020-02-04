منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا الجديد "لا يمثل وباءً عالميًا"

اكتشاف فيروس كورونا على مقبض باب شقة أحد المرضى في ووهان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت سيلفيا برياند، مديرة قسم مكافحة الأمراض الوبائية في منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، في مؤتمر صحفي في مقر المنظمة في جنيف، إن فيروس كورونا الجديد "لا يمثل وباءً عالميا".

وأوضحت مديرة قسم مكافحة الأمراض الوبائية في المنظمة، العائدة من الصين، لمتابعة الإجراءات الصحية التي تتخذها السلطات لمواجهة انتشار المرض، أنه "من الصعب احتواء الفيروس بسبب الحركة الجماهيرية العالمية"، لكنها عبرت عن أملها في أن توقف التدابير الصحية المتبعة حاليا، انتقال الفيروس.

وأضافت سيلفي برياند للصحفيين، الثلاثاء، أن "الفيروس لا يمثل وباءً عالميا"، وأن المنظمة تعمل على إخماد انتقال العدوى في كل البؤر التي ظهرت فيها".

وحذرت مديرة قسم مكافحة الأمراض الوبائية، من أن "القناع وحده لا يكفي"، وحثت على غسل الأيادي جيدا للحد من انتشار المرض.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت حالة الطوارئ العالمية بعد إصابة الآلاف في عدة مدن صينية بفيروس كورونا الجديد.

وتسبب المرض حتى الآن في وفاة أكثر من 400 شخص في الصين، فيما أصيب به الآلاف في الصين ودول عدة متفرقة من أنحاء العالم.

وتعمل السلطات الصحية في دول العالم على اتخاذ إجراءات طارئة للحيلولة دون انتشار المرض، وفرض إجراءات صحية استثنائية على المسافرين لمنع انتشار المرض، فيما بدأت حكومات عدة في إجلاء رعاياها من الصين لتفادي الإصابة بالمرض الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية.