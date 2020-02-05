الولايات المتحدة تطور سلاحًا نوويًا جديدًا لمواجهة تهديدات روسيا

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- نشر الجيش الأمريكي سلاحًا نوويًا جديدًا منخفض المدى يطلق من غواصة، وهو أمر يرى البنتاغون أنه مهم لمواجهة التهديد الذي تشكله ترسانة روسيا من الأسلحة النووية التكتيكية الأصغر، غير أن العديد من كبار المسؤولين السابقين في الإدارة قالوا إن الأسلحة تزيد من احتمال نشوب صراع نووي.

وقال جون رود وكيل وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، الثلاثاء، إن "البحرية الامريكية أرسلت رأسا صاروخيا من طراز W76-2، ويعد السلاح النووي الجديد، تعديل للرأس الحربي W-76 الموجود مسبقًا، والذي يستخدم لتسليح غواصة أطلقت صواريخ Trident II (D-5، وبالتالي فإن السلاح الجديد لا يضيف إلى إجمالي عدد الأسلحة النووية في الولايات المتحدة.

وأكد مسؤول أمريكي لـCNN، أنه تم الآن تحديث رموز الإطلاق النووي والخيارات النووية.

وتعد الرؤوس الحربية الجديدة، أول سلاح نووي أمريكي جديد منذ عقود، تم إنتاجها لأول مرة في فبراير شباط من العام الماضي.

وتم استدعاء السلاح "الأقل قوة" في تقرير الموقف النووي لعام 2018 الصادر عن إدارة ترامب، والذي حذر من أن "الأعداء قد يعتقدون أنهم قد يستخدمون سلاحًا نوويًا أصغر ضد الولايات المتحدة أو حلفائها دون خوف من قيام الولايات المتحدة بالانتقام النووي بسبب الأسلحة الأمريكية بشكل غير متناسب أكثر تدميرا".

وقال تقرير استعراض الموقف النووي 2018، إن "توسيع خيارات الولايات المتحدة النووية المرنة الآن، لتشمل خيارات منخفضة العائد، أمر مهم للحفاظ على ردع موثوق به ضد العدوان الإقليمي. إنه سيساعد على ضمان ألا يدرك الخصوم المحتملون أي ميزة ممكنة في تصعيد نووي محدود".

ودعت الخطة إلى تعديل الرؤوس الأمريكية الحالية على الصواريخ الباليستية التي تطلقها الغواصات كجزء من برنامج مدته 5 سنوات بقيمة 50 مليون دولار، ولن تحمل كل غواصة سوى عدد قليل من هذه الصواريخ الجديدة، مسلحة بشكل أساسي بصواريخ استراتيجية بعيدة المدى.

وقال مسؤول بحلف شمال الأطلسي ناتو، لـCNN، إن الولايات المتحدة تتشاور بانتظام مع الحلفاء بشأن أنظمة أسلحتها النووية، و"قد قدمت تحديثات حول تطور الحوادث ذات العائد المنخفض منذ مراجعة الموقف النووي لعام 2018".

وقال جون رود وكيل وزارة الدفاع الأمريكية، إن متطلبات الأسلحة منخفضة المدى في المراجعة تهدف إلى "معالجة الاستنتاج القائل بأن الخصوم المحتملين، مثل روسيا، يعتقدون أن استخدام الأسلحة النووية منخفضة المدى سيعطيهم ميزة على الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها"، مضيفًا أن السلاح الجديد "يُظهر للخصوم المحتملين أنه لا توجد ميزة لاستخدام نووي محدود لأن الولايات المتحدة يمكنها أن ترد بشكل موثوق وحاسم على أي سيناريو للتهديد".

ويُعتقد أن روسيا تحتفظ بمخزون كبير من الأسلحة النووية "التكتيكية"، وهي أقل قوة وتدميرًا من الأسلحة التي تمتلكها الولايات المتحدة.

وتمتلك الولايات المتحدة بعض قنابل "الجاذبية" النووية التكتيكية القديمة من طراز B61.

وتعد أبرز الاختلافات بين السلاح الجديد ونظيراته القديمة، هي القدرة على "اختراق أهداف في عمق الأراضي التي لا تستطيع الطائرات الحالية تسليم أسلحة نووية ذات مردود منخفض"، وفقًا لما ذكره فيبين نارانغ أستاذ مشارك للعلوم السياسية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.