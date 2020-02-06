دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت ايفانكار ترامب، ابنة ومستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن والدها حقق الكثير لبلاده وأنه لا يزال في البداية، وذلك بأول تغريدة لها بعد اسقاط مجلس الشيوخ التهم الموجهة لترامب.

وقالت ايفانكا بتغريدتها: "انتهت حمى الفصائل وعدم الاتساق وسوء التصور وتم تبرئة الرئيس بحق. حان الوقت لبلدنا للمضي قدما سويا.. الرئيس حقق الكثير في يزال في البداية.. الأفضل آت".

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، قد برأ الرئيس دونالد ترامب من تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، في نهاية تاريخية لا مفر منها لمحاكمة عسيرة قاتلة ومريرة سيتردد صداها في رئاسيات 2020.

ولم يخل اليوم الأخير من محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ من الأجواء المثيرة، فقد أعلن السيناتور الجمهوري عن ولاية يوتا ميت رومني، أنه سيصوت لصالح اعتبار الرئيس الأمريكي مذنبًا بالنسبة لاتهامه بإساءة استخدام السلطة، ليصبح أول سيناتور في تاريخ الولايات المتحدة يصوت لإقالة رئيس ينتمي إلى نفس حزبه.

وكان رومني هو الجمهوري الوحيد الذي صوت لإدانة الرئيس بشأن مادة الاتهام الأولى من المساءلة (إساءة استخدام السلطة)، والانضمام إلى جميع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بأغلبية 52 صوتًا مقابل 48 صوتًا.