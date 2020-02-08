فيندمان وسوندلاند.. شاهدان رئيسيان بقضية عزل ترامب خارج البيت الأبيض

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—بدأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإقالة شهود في قضية عزله أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، في خطوة لم تكن مفاجئة بالنسبة للعديد من المراقبين الذي قالوا إن إسقاط التهمتين عن ترامب بقضية العزل سيزيد من قوة موقفه وقراراته.

أليكس فيندمان

أقيل المُقدم أليكس فيندمان، من منصبه ككبير خبراء الشأن الأوكراني في مجلس الأمن القومي، من وظيفته في البيت الأبيض، وفقًا لبيان صادر عن محاميه، بعد أن أدلى بشهادة أمام المحققين بقضية العزل قائلا إنه ليس خائفا من الوقوف بوجه السلطة لأنه في أمريكا وليس تحت سلطة دكتاتورية.

غوردون سوندلاند

أعفي من منصبه كسفير الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتحاد الأوروبي وكان شاهدا رئيسيا آخر في قضية عزل ترامب حيث قال أمام المحققين أن هناك "خدمة مقابل خدمة" بين الرئيس الأمريكي وأوكرانيا.

ويذكر أن يفغيني الشقيق التوأم لأليكس فيندمان، خرج من منصبه كمحام في مجلس الأمن القومي، من البيت الابيض رُغم أنه ليس من الواضح ما إذا كان قد تم فصله أيضًا. وقال المُتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون أوليو: "نحن لا نعلق على شؤون الموظفين".