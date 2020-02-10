أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – تقمص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، دور الطبيب وعبر مجددا عن وجهة نظره التي تنص على أن فيروس كورونا سيضعف في إبريل/نسيان المقبل مع ارتفاع درجات الحرارة رغم تأكيد الأطباء على أن من المبكر التوصل إلى مثل هذه النظرية.

وتحدث ترامب أمام عمدات الولايات الأمريكية في البيت الأبيض، وقال إنه ناقش قضية الحرارة مع نظيره الصيني شي جين بينغ في اتصال هاتفي الأسبوع الماضي.

وأضاف ترامب شارحا وجهة نظره: "الحرارة تقتل هذا النوع من الفيروسات بشكل عام"، في إشارة إلى تقدير أطلعه عليه الرئيس الصيني خلال الاتصال الهاتفي، وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "سيكون ذلك أمرا جيدا".

وقال ترامب في وقت سابق إن الكثير من الناس يعتقدون أن هذا الفيروس سيختفي في إبريل/نيسان مع ارتفاع درجات الحرارة.

وطرح الرئيس الأمريكي نظريته حول فيروس كورونا في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر الأسبوع الماضي، وقد قال خبراء في الأمراض المعدية لـCNN بعد ذلك إن من المبكر الحديث عن أن درجات الحرارة العالية تضعف الفيروس.

وفي تصريحات أطلقها في البيت الأبيض، رأى ترامب أن الصين تقوم بـ"عمل جيد" في احتواء الفيروس، رغم أن المرض ينتشر وحصيلة الضحايا بارتفاع.

وقتل الفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية 97 شخصا الأحد فقط، وقد أسفر عن وفاة 910 أشخاص حول العالم منذ ظهوره، وأصيب أكثر من 40 ألف شخص به.