ساندرز تنفعل بعد سؤال لمراسل CNN عن اعتقال مساعد ترامب

ساندرز تنفعل بعد سؤال لمراسل CNN عن اعتقال مساعد ترامب

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—فاز السيناتور الديمقراطي عن منطقة فيرومونت، بيرني ساندرز، بأول انتخابات تمهيدية للديمقراطيين تشهدها البلاد استعدادا لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، وذلك في منطقة نيوهامشير، وفقا لمتابعة CNN.

وجاء الترتيب بعد فرز نحو 95% من الأصوات كالتالي بين المرشحين:

1- ساندرز: 72.250 ألف صوت أي ما نسبته 25.9% من أصوات نيوهامشير

2- بوتيغيغ: 68.012 ألف صوت أي ما نسبته 24.4%

3- كلوبوشار: 55.126 ألف صوت أي ما نسبته 19.7%

4- وارن: 26.008 ألف صوت أي ما نسبته 9.3%

5- بايدن: 23.511 ألف صوت أي ما نسبته 8.4%

وقال ساندرز في كلمة ألقاها عقب إعلان هذه النتائج، قال فيها إن "هذا النصر هنا هو بداية النهاية لدونالد ترامب".

وعقب هذه النتائج، أعلن المرشح الرئاسي، اندرو يانغ، وقف حملته الانتخابية، قائلا في خطاب ألقاه عقب نتائج نيوهامشير: "بينما هناك عمل كثير لا زال من الواجب القيام به.. تعلمون أن رجل الحسابات، ومن الواضح الليلة وفقا للأرقام أننا لن نفوز في السباق".