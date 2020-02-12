الشرطة الهولندية: انفجاران منفصلان داخل غرفتي بريد بلا إصابات

أمستردام، هولندا (CNN)—أعلنت الشرطة الهولندية، انفجار قنبلة داخل رسالة في غرفة البريد بإحدى الشركات في العاصمة الهولندية، أمستردام، صباح الأربعاء.

وقالت الشرطة في تغريدة نشرتها على صفحته الرسمية إن الانفجار لم يؤدي إلى وقوع أي إصابات، لافتة إلى أن عناصر الشرطة موجودون في موقع الانفجار، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ووقع انفجار ثان في غرفة بريد بشركة في مدينة أخرى وبالتحديد في مدينة كيركراد جنوب شرق هولندا، وفقا لشرطة ليمبيرغ في تصريح لـCNN.

وأكدت شرطة ليمبيرغ أن الانفجار الثاني لم ينجم عنه إصابات، لافتة إلى أن خبراء المتفجرات موجودون في الموقع.