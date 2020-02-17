واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لـCNN، إن طائرتين أمريكيتين تحملان أكثر من 300 مواطن أمريكي كانوا على متن سفينة سياحية رهن الحجر الطبي في اليابان بسبب انتشار فيروس كورونا، غادرتا العاصمة اليابانية طوكيو في طريقها إلى الولايات المتحدة.

وأوضح المتحدث انه "تم فحص جميع المسافرين على هذه الرحلات بحثًا عن أعراض الإصابة بفيروس كورونا قبل المغادرة"، مشيرًا إلى أنهم سيخضعون للفحص والمراقبة الصحية.

وأضاف أنه "لم يُسمح بمغادرة السفينة سوى لأولئك الذين لا يحملون أي أعراض للمرض".

وتواجد على متن السفينة السياحية Diamond Princess مئات الأمريكيين، أصيب نحو 40 منهم بفيروس كورونا الجديد، ويخضعون للحجر الصحي والعلاج في اليابان.

وتخضع السفينة السياحية التي تقل حوالي 3700 شخص، للحجر الصحي في اليابان، وأعلنت السلطات اليابانية، الأحد، تسجيل 70 حالة إصابة جديدة على متن السفينة، ليصل إجمالي الإصابات على متنها إلى 355 شخصا.

ومن المنتظر إجلاء عدد آخر من ركاب السفينة من جنسيات أخرى خلال الفترة المقبلة.