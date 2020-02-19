أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يدرس وزير العدل الأمريكي وليام بار، احتمالية اتخاذه قرار الاستقالة من منصبه، بسبب تدخل الرئيس دونالد ترامب في شؤون وزارته، خاصةً تغريداته، بحسب ما قاله مصدر قريب من الموقف.

وفي وقت سابق، قال بار، في مقابلة تلفزيونية، إن تغريدات ترامب وبياناته حول أمور وزارة العدل تجعل وظيفته مستحيلة.

لكن ترامب أيد وزير العدل، في تصريحات له يوم الثلاثاء.

وقال ترامب للصحفيين قبل مغادرته واشنطن إلى كاليفورنيا: "لدي ثقة كاملة في وزير العدل... أعتقد أنه يقوم بعمل ممتاز. إنه رجل قوي".

ومع ذلك، أقر ترامب بأنه جعل مهمة وزير العدل الأمريكي أكثر صعوبة.

وقال ترامب: "أنا أعمل على جعل وظيفته أكثر صعوبة... أنا أتفق مع ذلك. أعتقد أن هذا صحيح".

في حين لم ترد وزارة العدل على الفور على طلب CNN التعليق.