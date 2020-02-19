أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن واشنطن صنفت 5 شركات إعلامية صينية باعتبارها "بعثات أجنبية" مملوكة للدولة.

وقال مسؤول رفيع المستوى في الخارجية الأمريكية إن ذلك "حقيقة لا جدال فيها"، موضحًا أن الشركات الخمس، وهي: وكالة أنباء شينخوا، شبكة تلفزيون الصين العالمية (CGTN)، راديو الصين الدولي، شركة تشاينا ديلي للتوزيع، وهاي تيان ديفيلوبمنت الأمريكية، جميعها يقع تحت سيطرة الحكومة الصينية.

وأضاف مسؤول كبير الخارجية الأمريكية، في حديثه للصحفيين، إن كل كيان ينطبق عليه تعريف "البعثة الأجنبية".

وبموجب هذه التسمية، ستضطر الشركات الخمس إلى تزويد الخارجية الأمريكية بمعلومات حول العاملين لديها وممتلكاتها وأي تغييرات تطرأ عليها.