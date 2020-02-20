برلين، ألمانيا (CNN)-- قُتل 8 أشخاص على الأقل في إطلاق نار في مدينة هانو الألمانية، وفقًا لبيان صادر عن شرطة جنوب شرق مدينة ايسن (غرب البلاد).

ووقع إطلاق النار في موقعين مُختلفين، مساء الأربعاء. وقالت الشرطة إن عملية كبيرة للشرطة جارية للعثور على المشتبه بهم.

ولا تعرف الشرطة من يقف وراء إطلاق النار وطلبت من المواطنين الألمان المساعدة في ذلك. في حين لم تتحدث الشرطة عن وجود إابات في الحادث.

وتقع مدينة هانو على بعد حوالي 25 كيلومترًا شرق فرانكفورت.