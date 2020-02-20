وارن تهاجم بلومبيرغ بمناظرة الديمقراطيين: ملياردير متعجرف

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—برز هجوم المرشحة إليزابيث وارن على نظيرها مايكل بلومبيرغ خلال مناظرة المرشحين الديمقراطيين لسباق من سيترشح عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.

بدأ الأمر بتوجيه سؤال لبلومبيرغ حول إن كان المرشح بيرني ساندرز قادرا على إلحاق الهزيمة بترامب بانتخابات 2020، حيث أجاب: "لا أعتقد أن هناك أي فرصة للسيناتور (ساندرز)، لا يمكن أن تبدأ بقول إنه سيأخذ التأمين الصحي الذي يحبه 160 مليون شخص، هذا ليس الطريق الذي تسلكه لبناء تحالف يعتقد من بحملته أنهم يمكنهم القيام بذلك.."

وتابع بلومبيرغ في المناظرة التي استضافتها قناة NBC وأقيمت في لاس فيغاس قائلا: "إن كان هو (ساندرز) المرشح (عن الحزب الديمقراطي) فإن ذلك سيعني أن دونالد ترامب سيكون رئيسا لأربع سنوات أخرى وهذا أمر لا يمكننا تحمله.."

بدورها ردت وارن قائلة: "أريد أن أوضح من الذي نترشح ضده، ملياردير يصف النساء بالبدينات، ومثليات جنس بوجه حصان، لا، أنا لا اتحدث عن دونالد ترامب أنا اتحدث عن العمدة بلومبيرغ، الديمقراطيون لن يتمكنوا من الانتصار إن كان لدينا مرشح لديه تاريخ بإخفاء سجلاته الضريبية والتحرش بالنساء ودعم سياسات عنصرية.."

وأضافت: "أنا سأدعم أي ديمقراطي (ينال ترشيح الحزب) ولكن علينا فهم أن الديمقراطيين يخوضون مجازفة كبيرة إن استبدلنا مليارديرا متعجرفا بآخر، هذه الدولة عملت لصالح الأغنياء لمدة طويلة وتركت الآخرين، حان الوقت ليكون هناك رئيس سيكون إلى جانب العائلات العاملة ويحارب من أجلهم ولهذا أنا في السباق ولهذا سأتمكن من الانتصار على دونالد ترامب".