واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتعيين الأمريكية من أصول أردنية جوليا نشيوات مستشارة له لشؤون الأمن الداخلي، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة على الأمر لـ CNN.

وستحل جوليا نشيوات، المسؤولة عن تجهيز ولاية فلوريدا للتعامل مع آثار التغيرات المناخية، محل الأدميرال بيتر براون قائد قوات خفر السواحل، الذي شغل هذا المنصب لمدة ستة أشهر.

وفي دورها الجديد، ستتولى نشيوات مهام حماية الولايات المتحدة من التهديدات الإرهابية، وتقوية الدفاع السيبراني والتعامل مع على الكوارث الطبيعية.

كانت نشيوات قد عملت في وزارة الخارجية الأمريكية في إدارة ترامب، ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية في إدارة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش.

وكان موقع Politico أول من تحدث لأول مرة عن تسمية نشيوات لهذا المنصب.

وفي ولاية فلوريدا، عملت نشيوات لصالح حاكم الولاية رون ديسانتيس الذي يعد الولاية للكوارث الطبيعية، وتحديدًا "الآثار البيئية والمادية والاقتصادية لارتفاع مستوى سطح البحر".

ونشيوات ضابطة استخبارات سابقة بالجيش الأمريكي، وخدمت في أفغانستان والعراق. وكضابط عمليات كبير، أدارت تقييمات للشبكات الإرهابية في آسيا والشرق الأوسط. كما عملت كضابط اتصال عسكري أمريكي مع الأحزاب السياسية الإقليمية حول الحكم والحد من التهديدات.

وفي بداية إدارته، قام ترامب بتقسيم مجلس الأمن الداخلي ومجلس الأمن القومي، اللذين اندمجهما في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، بعد توليه منصبه في 2009.

ورفع قرار ترامب منصب مستشار الأمن الداخلي إلى نفس المكانة التي شغلها مستشار الرئيس للأمن القومي، روبرت أوبراين، الذي عملت معه نشيوات في وزارة الخارجية.

وفي وقت سابق، قالت قناة "رؤيا" الأردنية إن نشيوات تنتمي إلى عشيرة تعيش في مدينة السلطة (وسط المملكة)، وأنها تتحدث العربية بطلاقة رُغم نشأتها في الولايات المتحدة.