مقتل 6 في إطلاق نار بولاية ويسكونسن الأمريكية بينهم منفذ الهجوم

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قُتل 5 أشخاص، الأربعاء، في حادث إطلاق نار في مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن الأمريكية، إضافة إلى منفذ الهجوم.

والضحايا الخمسة كانوا من موظفي في شركة Molson Coors، في الهجوم الذي وقع في الثالثة وثمان دقائق من مساء الأربعاء (بالتوقيت الشرقي)، حسبما صرح رئيس شرطة ميلووكي ألفونسو موراليس، للصحفيين.

وتوفي منفذ الهجوم، وهو رجل يعيش في ميلووكي ويبلغ من العمر 51 عامًا، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها جراء طلق ناري.

وفي مؤتمر صحفي، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعازيه لأسر الضحايا، ووصف الحادث بأنه "شيء فظيع".

من جانبه، قال حاكم ولاية ويسكونسن، توني إيفرز، "إن قلوبنا مع عائلات أولئك الذين تم قتلهم دون معني... نواجه عملا آخر من أعمال العنف بالأسلحة النارية سيكون لها عواقب طويلة الأمد في هذا المجتمع والدولة".

ويعد حادث إطلاق النار الجماعي في ولاية ويسكونسن هو الحادي عشر في الولاية منذ 2004.