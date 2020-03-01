أبرز 4 بنود بالاتفاق بين أمريكا وطالبان الموقع في قطر

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نشر الأحد ، 01 مارس / آذار 2020

متحدث باسم طالبان يتحدث لـCNN حول مفاوضات السلام مع أمريكا وخروجها من أفغانستان

إطلاق سراح “الطالباني الأمريكي" بعد 17 عاما بالسجن.. من هو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وقعت الولايات المتحدة الأمريكية بحضور وزير الخارجية، مايك بومبيو، وحركة طالبان الأفغانية، ممثلة بالملا عبد الغني برادر، رئيس المكتب السياسي للحركة، اتفاق إحلال سلام، بعد مرور أسبوع على اتفاق وقف العنف في البلاد.

وفيما يلي نقدم لكم أبرز ما جاء بالاتفاق الذي تضمن 4 صفحات، ووقع برعاية قطرية بحضور وزيري الدفاع والخارجية القطريين، وفقا لما نقلته الخارجية القطرية:

1- قيام الولايات المتحدة الأمريكية باستكمال سحب باقي قواتها وقوات حلفائها، بما في ذلك جميع الموظفين المدنيين غير الدبلوماسيين، والأمن الخاص والمقاولين وموظفي الخدمات المساندة من أفغانستان، خلال 14 شهرا، بعد هذا الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان، شريطة أن تفي طالبان بالتزاماتها بموجب الاتفاق.

2- ستقوم الولايات المتحدة مبدئيا، بخفض قواتها في أفغانستان إلى 8600 عنصر، خلال 135 يوما من الاتفاق مع طالبان، كما ستسحب الولايات المتحدة وحلفاؤها جميع قواتهم من خمس قواعد عسكرية، فيما ستكمل الولايات المتحدة وحلفاؤها انسحاب ما تبقى من قوات من أفغانستان في غضون تسعة أشهر ونصف.

3- ستعمل الولايات المتحدة الامريكية مع كافة الأطراف المعنية في الاتفاق على الإفراج عن السجناء السياسيين والسجناء لأسباب متعلقة بالصراع، لما يصل لخمسة آلاف سجين تابعين لحركة طالبان، وذلك بهدف بناء الثقة بين الأطراف وتعزيز التنسيق بينهم.

4- بدء طالبان بمفاوضات مع مختلف الفصائل والاطياف الأفغانية في الـ10 من مارس/ آذار.