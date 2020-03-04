خارجية روسيا تثير تكهنات بتدوينة في ذكرى "هزم" العثمانيين بحرب 1877

المتحدث باسم أردوغان: سنرد على أي هجوم في إدلب.. ونأمل في التوصل لاتفاق مع روسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، تساؤلات وتكهنات عن المغزى من تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تناولت ذكرى الحروب بين روسيا والدولة العثمانية بين عامي 1877-1878.

The Treaty of San Stefano was signed 🗓️On March 3, 1878 in San Stefano, a suburb of Istanbul, the peace treaty was signed that ended the Russo-Turkish war of 1877-1878. ⚔️The main goal of Russia’s war with the Ottoman Empire in 1877-1878 was to liberate the Balkan peoples from centuries of Ottoman rule. After the Russian troops defeated the Turks, Romania, Serbia and Montenegro gained full independence, and Bulgaria gained a large degree of autonomy. More than 100,000 Russian soldiers gave their lives to secure freedom for the people of the Baltics. ⚔️The crucial battles of the Russo-Turkish war in 1877-1878 took place in Bulgaria. That country declared a national holiday, National Liberation Day, to mark the date of the signing of the Treaty of San Stefano, when the country was liberated from the Ottoman Rule. #Russia #TreatyOfSanStefano #RussoTurkishWar #Bulgaria #Turkey #Serbia #Romania #Montenegro #SanStefano #Istanbul #OttomanEmpire #RussianEmpire #Feat #Heroism #Liberation #AlexanderII #History #Memory Posted by Russian Foreign Ministry - МИД России on Tuesday, March 3, 2020

وقالت الخارجية الروسية في تدوينتها: "الهدف الأساسي من الحرب الروسية مع الإمبراطورية العثمانية بين 1877-1878 مان تحرير شعب البلقان من قرون من الحكم العثماني، وبعد هزم الجيوش الروسية الأتراك نالت رومانيا وصربيا والجبل الأسود كامل استقلالهم، ونالت بلغاريا جزءا كبيرا من الحكم الذاتي.."

وتابعت الخارجية الروسية في تدوينتها: "أكثر من 100 ألف جندي روسي قدموا أرواحهم في سبيل تأمين الحرية لشعب البلقان.. المعارك الروسية التركية الحاسمة بين عامي 1877 و1878 وقعت في بلغاريا والذي أعلنته بلغاريا يوما وطنيا للاستقلال لتخليد ذكرى اتفاقية سان ستيفانو.."

وأثارت التدوينة التي نشرتها أيضا الخارجية الروسية على صفحتها الرسمية بتويتر باللغة الإنجليزية، تكهنات وتساؤلات حول التوقيت الذي نشرت فيه مع تصاعد الأزمة في سوريا بين تركيا وقوات النظام السوري، والتي اعتبرها البعض بأنه "استدعاء للتاريخ"، وفيما يلي نعرض لكم عددا من الردود: