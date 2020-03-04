ساندرز تنفعل بعد سؤال لمراسل CNN عن اعتقال مساعد ترامب

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—فجر جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، والمرشح لانتخابات 2020، مفاجأة بعد بدء النتائج الأولية للانتخابات التمهيدية بالظهور في عدد من الولايات والمناطق الأمريكية، فيما يُعرف بـ"الثلاثاء الكبير" في الوقت الذي يبحث فيه منافسه بيرني ساندرز عن الفوز بولايتي كاليفورنيا وتكساس.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من النتائج الأولية حتى كتابة هذا التقرير:

- تكساس، بعد فرز نحو 55% من الأصوات: بايدن نال 28.2% وساندرز 28.6%

- كاليفورنيا، بعد فرز 24% من الأصوات: بايدن نال 16.8% وساندرز 28.5%

- ماين، بعد فرز 79% من الأصوات: بايدن نال 33.5% وساندرز 32.9%

- يوتاه، بعد فرز 81% من الأصوات: بايدن نال 16.3% وساندرز 33.9%

- ماساتشوستس، بعد فرز 84% من الأصوات: بايدن نال 33.3% وساندرز 27%

- مينيسوتا، بعد فرز 79% من الأصوات: بايدن نال 38.5% وساندرز 30.1%

- أوكلاهوما، بعد فرز 78% من الأصوات: بايدن نال 38.2% وساندرز 25.1%

- أركانساس، بعد فرز75% من الأصوات: بايدن نال 40.1% وساندرز 22.4%

- تينيسي، بعد فرز 70% من الأصوات: بايدن نال 43% وساندرز 24.4%

- كولورادو، بعد فرز 84% من الأصوات: بايدن نال 22.4% وساندرز 35.9%

- الباما، بعد فرز 60% من الأصوات: بايدن نال 62.2% وساندرز 16.1%

- شمال كارولينا، بعد فرز 87% من الأصوات: بايدن نال 42.9% وساندرز 24.1%

- فيرجينيا، بعد فرز 99% من الأصوات: بايدن نال 53.3% وساندرز 23.1%

- فيرمونت، بعد فرز 99% من الأصوات: بايدن نال 22.1% وساندرز 50.9%