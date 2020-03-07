دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— يستمر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ مطلع العام الجاري وللآن بتداول فقرات من كتاب نشر العام 1981 تحدث فيه الكاتب عن نظرية مؤامرة بنشر فيروس في الكرة الأرضية "للحد من عدد سكان الأرض".

الكتاب الذي يتداوله النشطاء اسمه "عين الظلام"، للكاتب دين كونتيز، ويتحدث في مضمونه عن فيروس يطور في منطقة "ووهان" في الصين (التي تعتبر الموقع الذي انتشر منه فيروس كورونا الجديد الذي بات يُعرف باسم كوفيد-19).

ويقول الكاتب في كتابه عن عالم صيني يدعى لي تشين "انشق إلى الولايات المتحدة الأمريكية حاملا سجلات سرية عن أكثر أخطر وأهم الأسلحة البيولوجية في الصين على مدى عقد من الزمن، يسمونه ’ووهان-400‘ لأنه طور في مختبراتهم خارج مدينة ووهان.."

والقى الكاتب الضوء في كتابه على أن هذا فيروس ووهان-400 يعتبر "سلاحا مثاليا، فهو يصيب ويؤثر على البشر فقط، ولا يمكن لأي مخلوقات أخرى حمله.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء خلال الفترة الماضية حول هذا الكتاب: