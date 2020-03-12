واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه من المحتمل فرض قيود على السفر داخل الولايات المتحدة، مشيرًا في تصريحات للصحفيين، إلى أنه لم يتم مناقشة ذلك في إطار الإجراءات الامريكية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وحول استبعاد المملكة المتحدة من القيود المفروضة على السفر بين الولايات المتحدة وأوروبا، أوضح الرئيس الأمريكي، أن بريطانيا "لديها حدود قوية" كما أن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد فيها منخفضة، بحسب تعبيره.

وأفادت CNN في وقت سابق الخميس، أن 590 شخصًا في بريطانيا، ثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مات منهم 8 أشخاص، وفقًا لوزارة الصحة البريطانية.

وأضاف ترامب، في البيت الأبيض، الخميس، "ليس لدى بريطانيا أعداد كبيرة من الإصابات، ونأمل أن يبقوا على هذا النحو".

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الأمريكية، الخميس لـCNN، إن الحكومة الأمريكية تعتبر عددًا من الدول في القارة الأوروبية، تهديدًا فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة لا تمثل نفس التهديد فيما يتعلق بانتشار المرض.

وقال مصدر في وزارة الخارجية لشبكة CNN إنهم سيمددون الحظر إلى المملكة المتحدة إذا استمرت الحالات في الارتفاع هناك.