النائب الأمريكية المسلمة إلهان عمر تعلن زواجها بصورة مع شريكها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت إلهان عمر، النائب المسلمة في الكونغرس الأمريكي، زواجها، الخميس، ناشرة صورة لها على موقع مشاركة الصور "انستغرام"، دون تقديم تفاصيل إضافية عن زوجها الجديد.

وأكتفت إلهان التي تعتبر إحدى أول مسلمتين دخلتا الكونغرس إلى جانب النائب، رشيدة طليب، بالتعليق على الصورة التي جمعتها مع زوجها الجديد بالقول: "تزوجت!! من شركاء في السياسة إلى شركاء في الحياة، مباركة جدا، الحمد لله".

ويذكر أن إلهان عمر أشعلت عاصفة من الانتقادات من الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس، في أبريل/ نيسان 2019 بعد تغريدات أشارت فيها إلى أن مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية تقدم المساعدة لإسرائيل وحافزها في ذلك هو المال، لتعود بعد ذلك وتقدم اعتذارها.

وانقد ترامب حينها الطريقة التي اعتذرت بها عمر، قائلا: "لا يجود مكان لمعاداة السامية في كونغرس الولايات المتحدة الأمريكية"، لافتا إلى أن ما قالته "فظيع.. واعتقد أن عليها الاستقالة إما من الكونغرس أو لجنة العلاقات الدولية التابعة لمجلس النواب".