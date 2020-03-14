دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، حول وضع بلاده أمام انتشار فيروس كورونا، وأن "الكثير سيفقدون أحبابهم"، تفاعلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال جونسون في تصريحاته: "هذه أسوأ أزمة صحية في العصر الحديث، يقارنه البعض بالأنفلونزا الموسمية، للأسف هذا ليس صحيحا، بسبب نقص المناعة، ببساطة هذا المرض أكثر خطورة، وسينتشر بشكل أكبر، ويجب علي أن أرفع المستوى مع الرأي العام البريطاني، المزيد من العائلات ستفقد أحبائهم قبل أن يحين وقتهم.."

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت، الجمعة، أن أوروبا أصبحت الآن بؤرة وباء فيروس كورونا الجديد، حيث يتم الإبلاغ عن حالات وفيات وإصابات أكثر من بقية العالم مجتمعة باستثناء الصين.

وأوضح تيدروس أدهانوم غبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أنه "يتم الإبلاغ عن حالات أكثر كل يوم مما تم الإبلاغ عنه في الصين في ذروة تفشي الوباء"، مشيرًا، في المؤتمر الصحفي اليومي حول فيروس كورونا المستجد، إلى أن هناك 132 ألف حالة إصابة بالمرض من 123 دولة وإقليم، بالإضافة إلى 5 آلاف قتيل حتى الآن.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، في تعليق على تصريحات جونسون: