أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، إن الحكومات في 113 دولة علقت عمل المؤسسات التعليمية التي تؤثر على الأطفال والشباب والبالغين في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعلقت نحو 102 دولة حول العالم الدراسة في المدارس والجامعات، بعد تفشي فيروس كورونا، مما يؤثر على 849.4 مليون طفل وشاب، بحسب تقرير لليونسكو، الأربعاء.

وأوضحت اليونسكو، في تقريرها، أن حوالي نصف طلاب العالم توقفوا عن الذهاب إلى أماكن الدراسة، ما يشكل "تحديا غير مسبوق" لقطاع التعليم.

وأضافت المنظمة، أنه "بسبب الإغلاق الكامل للمدارس والجامعات في 102 بلد، والإغلاق الجزئي في 11 بلدا آخر بسبب الوباء، فإن عدد الذين حرموا من الدراسة تجاوز الضعف في 4 أيام مع توقع في الزيادة.

وارتفعت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم لتسجل 8205 حالات وفاة، مساء الأربعاء، فيما وصلت أعداد المصابين بالمرض إلى نحو أكثر من 203 آلاف شخص، وفقًا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، والتي تستند في أرقامها إلى الأعداد الرسمية التي تعلنها الحكومات.

من جانبها، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية عن أملها في التوصل إلى لقاح "قبل الخريف"، وذلك بعد لقاء مع مسؤولين في مختبر ألماني، في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، عمل شركة أدوية ألمانية على تطر لقاح لمواجهة فيروس كورونا المستجد.