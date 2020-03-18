واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، تفعيل قانون الدفاع الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي أطلق عليه الرئيس الأمريكي اسم "الفيروس الصيني"، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، الأربعاء.

وأوضح الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أن سيتم استخدام كافة الموارد الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك موارد الجيش الأمريكي.

وذكرت شبكة CNN، الشهر الماضي، أن إدارة ترامب تفكر في استخدام قانون الحرب لعام 1950 لتوسيع إنتاج الأقنعة والعتاد الواقي لمنع انتشار الفيروس.

وأكد ترامب، أن بلاده، أحرزت تقدمًا في التجارب السريرية الخاصة بإنتاج لقاح طبي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحول إطلاق اسم "الفيروس الصيني" على فيروس كورونا المستجد، قال الرئيس الأمريكي، إنه "ليس عنصريًا.. لكن الفيروس جاء من الصين"، مشيرًا إلى اتهامات صينية للولايات المتحدة بإطلاق هذا الفيروس، وهي "اتهامات عارية من الصحة".

وأثار إطلاق الرئيس الأمريكي على فيروس كورونا، اسم "الفيروس الصيني"، ردود فعل غاضبة من السلطات الصينية.

من جانبه، أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، المسؤول عن ملف مكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، إغلاق الحدود مع كندا، باستثناء نقل البضائع في إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر من 6 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما بدأت إجراءات من بينها وقف جميع الرحلات الجوية مع أوروبا باستثناء بريطانيا، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية، أوروبا، كبؤرة لتفشي المرض.

كما أعلنت إدارة الرئيس ترامب، حزمة من القرارات الاقتصادية، الناتجة عن إجراءات العزل الخاصة بالحد من انتشار الفيروس، كما طالبت الحكومة الأمريكية، مواطنيها، بالبقاء في المنازل لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.