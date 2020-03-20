روما، إيطاليا (CNN)-- أعلنت وكالة الحماية المدنية الإيطالية، الجمعة، ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الجمعة، ليصل إلى 47 ألف إصابة و221 بزيادة قدرها 5986 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوكالة، أن أعداد الوفيات ارتفعت بمقدار 627 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل حصيلة الضحايا حتى الآن إلى 4 آلاف و32 شخصًا منذ تفشي فيروس كورونا في البلاد قبل أسابيع.

وتعد إيطاليا أكبر بؤر الإصابة بوباء فيروس كورونا في العالم، متفوقة على الصين التي تفشى فيها المرض في ديسمبر كانون الأول الماضي، في أعداد الضحايا نتيجة الإصابة بالفيروس.

وقال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، الجمعة، في خطاب أمام لجنة اتحاد الأطباء والجراحين، إن بلاده "تواجه أصعب لحظة في تاريخها على الإطلاق"، محذرًا من أن "عدوًا جديدًا ورهيبًا يدخل حياتنا ويغير كل شيء جذريًا".

وتابع وزير الصحة، موجهًا حديثه إلى لجنة الأطباء والجراحين، "أصر كل يوم على أن معدات الوقاية الشخصية الكافية يمكن أن تصل إلى كل واحد منكم. أتحدث مع الاتحاد الأوروبي يوميا، وأنا أعلم أن هذه مشكلة كبيرة".

وأعرب وزير الصحة الإيطالي، عن تعازيه الحارة لـ"أولئك الذين فقدوا أرواحهم في هذه الأيام الصعبة"، مضيفًا، "ما زالت أمامنا أيام صعبة، لكننا معًا متحدين، أنا مقتنع أننا سننجح".

وتعد إيطاليا أكبر البؤر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد إعلان الصين سيطرتها على انتشار المرض، وعدم تسجيلها لأي إصابات محلية ليومين على التوالي لأول مرة منذ انتشار الفيروس.

وفرضت السلطات الإيطالية حجرًا طبيًا كاملًا في كافة أنحاء البلاد، بعد اتساع رقعة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة في إقليم لومباردي شمالي البلاد.